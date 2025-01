Liberoquotidiano.it - Car Work Academy, la nuova opportunità formativa nella riparazione di auto danneggiate dalla grandine

(Adnkronos) - Anche a causa dei cambiamenti climatici, le grandinate stanno provocando sempre più danni alla carrozzeria delle. Aumenta così la richiesta di levabolli professionisti, un lavoro redditizio che si può svolgere in tutta Italia e non solo.Firenze, 14 gennaio 2025.I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale preoccupano per l'aumento sempre più frequente di fenomeni meteo estremi. In particolare, negli ultimi dieci anni, le grandinate di grandi dimensioni sono aumentate sul bacino mediterraneo del 30%, provocando spesso danni ingenti soprattutto alle vetture. Bastano pochi minuti di maltempo per ritrovarsi con la carrozzeria della propriasegnata da numerosi bolli e ammaccature.“Le grandinate sono un fenomeno ormai diffuso in tutta Italia, ma non solo – conferma Nico Castaldi, amministratore di Car–.