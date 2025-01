Captain America | Brave New World sarà il film di Cap più breve di sempre

Leggi su Cinefilos.it

Newildi Cap piùdiManca un mese all’arrivo diNewnei cinema e si prevede che i biglietti per ilsaranno finalmente in vendita entro la fine della settimana, negli USA. Nel frattempo, abbiamo notizie in merito alla durata dell’ultimo capitolo della Multiverse Saga per gentile concessione di AMC Theaters.Newdura 1 ora e 58 minuti (118 minuti), il che lo rende ildipiù corto di, fino ad oggi.: Il Primo Vendicatore è durato 124 minuti,: The Winter Soldier è durato 136 minuti e: Civil War, undegli Avengers in tutto tranne che nel nome, è durato 147 minuti. Si ritiene che il seguito di The Falcon and the Winter Soldier abbia subito parecchi cambiamenti in post-produzione, con riprese aggiuntive che hanno aggiunto e rimosso personaggi.