Capannone di via Fermi. Si cerca il nuovo gestore

L’appello è alle associazioni o agli enti del terzo settore, della cultura, del sociale e della tutela dell’ambiente, il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio: bando pubblicato,si per il famigeratodi via, sequestrato nel 2018 nell’ambito di una colossale inchiesta sul traffico di rifiuti, bonificato e pronto ad essere restituito alla collettività. La manifestazione di interesse fu nello scorso aprile, al Comune arrivarono tre domande. Si apre la fase conclusiva, quella del bando vero e proprio. Bando blindato, requisiti ferrei, procedura di massima trasparenza. Ildei rifiuti di viaè uno dei beni sottratti alla criminalità più celebri di Martesana. La sua rinascita, un traguardo da tempo atteso. Alla selezione potranno partecipare, con progetti e proposte, una lunga serie di realtà: comunità, enti, associazioni e organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, centri di recupero, associazioni di protezione ambientale, operatori dell’agricoltura sociale, tutti non a scopo di lucro.