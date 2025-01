Ilfattoquotidiano.it - Caos ferroviario: per me la colpa non è tanto di Salvini, quanto di infrastrutture inadeguate

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giovanni MIn questo periodo, quando ogni cittadino italiano decide di mettersi in viaggio, deve votarsi a qualche santo per arrivare a destinazione in orario. Vedo che, in questi giorni, c’è un po’ di accanimento contro il Ministro dei trasporti il quale, seppur per me – purtroppo – può essere molto discutibile circa alcuni temi, non è il principale responsabile delle continue disavventure che si presentano sui binari nazionali.Se prendiamo in primis l’alta velocità, dobbiamo fare un’analisi profonda su ciò che è successo sin dalla prima corsa dell’Etr sulla Milano-Roma del 2008: uno scenario nettamente diverso. Le persone, anzitutto, non consideravano la questione “tempo” che è il motivo per cui hanno scelto di passare a usufruire dell’alta velocità. Tempo che, come sappiamo, è diventato oramai una risorsa vitale.