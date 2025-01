Iltempo.it - "Cancro in remissione": Kate Middleton, la notizia che tutti aspettavano. Chi ringrazia

Leggi su Iltempo.it

Con una dichiarazione asciutta ed elegante,ha annunciato che il suoè in. La principessa del Galles lo ha comunicato attraverso l'account X di Kensington Palace, dove ha ancheto di cuore coloro che hanno aiutato lei e il marito, il principe William, in questi mesi di interrogativi e paura. "È un sollievo" che ilsia ora "in" e "resto concentrata sulla ripresa", ha scritto la futura regina firmandosi C. "I miei più sentitimenti vanno acoloro che hanno silenziosamente camminato al fianco di William e me mentre affrontavamo tutto. Non avremmo potuto chiedere di più. La cura e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali", ha aggiunto. L'annuncio è giunto dopo che stamattinasi è recata in visita al Royal Marsden Hospital, nella zona ovest di Londra, perre il personale dell'ospedale in cui è stata curata.