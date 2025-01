Movieplayer.it - Cameron Diaz e Jamie Foxx super star di Netflix nel trailer di Back in Action

Leggi su Movieplayer.it

Si tratta anche del ritorno alla recitazione per l'attrice di Tutti pazzi per Mary, a più di 10 anni dal suo ritiro a vita privataha diffuso ilufficiale diin, film ovviamente d'azione che vede il ritorno - proprio come recita anche il titolo in un cortocircuito metanarrativo - dinel mondo della recitazione dopo un lungo periodo di pausa. Nel filmato assistiamo a cosa accade quando una coppia, che sembrava essersi lasciata alle spalle i pericoli della propria attività come spie, è costretta a entrare di nuovo in azione e ad affrontare pericoli e nemici. Il film diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo. e vivere felici) racconta quello che accade quando, anni dopo aver abbandonato .