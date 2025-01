Spazionapoli.it - Calciomercato – Sky: “Manna a Barcellona per incontrare gli agenti di Garnacho”, spunta l’altervativa di lusso

Leggi su Spazionapoli.it

– Il lavoro del Napoli entra nel vivo dopo che è difatti chiusa, almeno virtualmente, l’operazione per il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Nel mirinoma non solo.In questi ultimi minuti è arrivata anche la conferma: Khvicha Kvaratskhelia viaggia sempre più spedito verso il Paris Saint Germain (qui i dettagli sulle cifre). Un colpo di scena diche scombussola le dinamiche in casa Napoli, che ora dovrà guardarsi attorno per assicurarsi un sostituto che possa essere gradito al proprio tecnico Antonio Conte, che si è detto deluso da se stesso per non essere riuscito a convincere il georgiano a tapparsi le orecchie dalle sirene di mercato.Ora, a quanto pare, questa caccia al nuovo acquisto sembra essersi già aperta: in giornata sono arrivate novità in merito a, nome che sarebbe fortemente gradito allo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana e per cui c’è ancora una certa distanza con il Manchester United, che ha necessità di cedere ma che non intende comunque svendere il nazionale argentino.