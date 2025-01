Iltempo.it - Cade l'ultimo tabù, arrivano i grattacieli a Roma. “Sarà come New York”

Costruireper trasformare zoneAcilia, Bufalotta e Anagnina nella «Newdi», dice Marco Di Stefano, consigliere capitolino e segretario regionale di Noi moderati. Quasi unchenella Città eterna, dove vige la regola secondo cui da nessuna prospettiva deve essere impedita la vista di San Pietro. L'emendamento di Di Stefano è stato approvato in Aula con le modifiche alle Norme tecniche attuative del Piano regolatore. «Ho votato a favore la delibera presentata dalla giunta, sulla quale peraltro ci sono stati mesi di scontri in maggioranza - spiega Di Stefano - perché ricalca la mia proposta e perché sono stati approvati diversi miei emendamenti». Tra cui quello sui. «Esatto, ma non solo. Il punto di partenza è la rigenerazione urbana, quindi demolire e ricostruire dove possibile, soprattutto nelle borgate e nelle periferie.