Boom dell’occupazione in Italia? Sì, ma degli over 50. L’ultima beffa per i giovani sul lavoro

È vero, innon ci sono mai state così tante persone impegnate nel mondo del: oltre 24 milioni, per un tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni del 62,3%. E il tasso di disoccupazione è sceso in parallelo al minimo storico del 6,2%. Peccato che questo balzonon rifletta minimamente un aumento delper ini. Al contrario, in vent’anni il numero deioccupati è crollato. Il paradosso è fotografato nel rapporto 2024 dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) presentato questa mattina alla Camera dei Deputati. Riconosciuta l’importanza dei dati record sull’occupazione – su cui ancora pochi giorni fa nella conferenza stampa d’inizio anno ha attirato l’attenzione la premier Giorgia Meloni – il rapporto squaderna le diseguaglianze che si annidano dietro quei numeri.