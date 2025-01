Scuolalink.it - Bonus Cultura 2025: tutto quello che devi sapere sulle nuove agevolazioni

Anche nel, gli studenti italiani potranno beneficiare dellelegate al, che ha subito modifiche significative rispetto alla sua versione iniziale. Dal 2024, infatti, il Governo ha introdotto due strumenti distinti: la Carta dellagiovani e la Carta del merito, misure confermate anche per quest’anno. Carta della: requisiti e utilizzi La Carta dellamira a promuovere la partecipazionele dei giovani. Al compimento dei 18 anni, gli studenti con un valore ISEE inferiore a 35.000 euro ricevono 500 euro. Questa somma è utilizzabile per acquistare libri, corsi di formazione, abbonamenti a riviste e giornali (sia cartacei che digitali), biglietti per concerti, musei e spettacoli. Nel, i destinatari del beneficio sono i nati nel 2006, ossia coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2024.