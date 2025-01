Inter-news.it - Bologna, i 24 convocati da Italiano per la sfida con l’Inter

Ilsi prepara alla trasferta di Milano, dove domani sera affronteràa San Siro nel recupero della 19ª giornata di Serie A. La squadra di Vincenzoarriva all’appuntamento con l’obiettivo di confermare il buon momento di forma e dare continuità ai risultati recenti. Per l’occasione, il tecnico rossoblù ha convocato 24 giocatori.ASSENZE TRA DIFESA E CENTROCAMPO – Inter-, recupero della diciannovesima giornata di Serie A in programma mercoledì 15 gennaio alle 20:45. Tra i nonspiccano l’assenza di Lucumi, squalificato, e quelle di El Azzouzi, Cambiaghi e Aebischer, ancora alle prese con problemi fisici di lungo corso. L’assenza di Lucumi, pilastro della difesa, rappresenta un problema per, che dovrà affidarsi a giocatori come Beukema, Casale e Posch per garantire solidità al reparto arretrato.