Bologna 24enne marocchino sfiora il record criminale che spetta a Milano | fermato dopo 3 rapine in una sera

Certo il, un pregiudicato arrestato in flagranza acon l’accusa di furto e ben tremesse a segno nell’arco di una, non batte ildei due nordafricani ventenni fermati nei giorni scorsi a, e che hanno compiuto quattro colpi in meno di un’ora. Ma ci si avvicina comunque parecchio. Inaccettabili primati che testimoniano inquietantemente come la criminalità continui ad alzare l’asticella a ogni ennesimo malvivente in azione, capace di superare in sgomento e virulenza ilfissato dall’ultimo predecessore.unpregiudicatoDunque, venendo alla vicenda diregistrata poco fa dalla cronaca, l’Adnkronos riporta la notizia di unche (come niente fosse) ha sfilato da una tasca il cellulare a una persona e poi ha tentato di darsi alla fuga.