Bollette Biancani ci mette il cerotto | Alle famiglie deboli 80mila euro

Il sindacocerca di tamponare il malcontento sul caro, sfociato sabato scorso nella protesta di piazza, sotto le sue finestre. Annunciando, "in accordo con Mms, che il Comune daràper sostenere lepiù fragili per pagare ledell’acqua".prova a dare qualche spiegazione. "L’acqua è un bene pubblico, non ha un costo in sé, quello che si paga in bolletta sono le spese per la distribuzione e non è certo il servizio idrico quello che garantisce gli utili a Mms. I rincari in bolletta dell’8% per il nostro territorio sono stati indicati da Arera (l’Autorità nazionale) - così come in tutta Italia - e servono a coprire gli aumenti dei costi che il gestore deve sostenere per portare l’acqua nelle case e nelle imprese". "Nei prossimi giorni – dice – stabiliremo i criteri per individuare i destinatari del bonus da