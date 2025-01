Lopinionista.it - Boldrini su scomparsa Furio Colombo: “Straordinario e coraggioso giornalista”

Laura– foto di Marco SpartàROMA – “È con grande dolore che apprendiamo la morte di, è stato senatore nella XV legislatura e deputato nella XIII e poi di nuovo nella XVI legislatura. Dal 2008 al 2013 è stato componente della Commissione Esteri e Presidente del Comitato Diritti umani, tema a cui ha dedicato molta parte della sua attività die di politico, battendosi per la pace tra i popoli, la dignità dei migranti e la lotta alle disuguaglianze. Sotto la sua presidenza il Comitato ha svolto un lavoro molto importante, aprendosi al rapporto con la società civile e con i giovani. È nostro compito raccogliere la sua eredità in una fase in cui i diritti umani sono sotto attacco in una maniera che anche solo pochi anni fa non si sarebbe riusciti a immaginare”.