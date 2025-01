Tpi.it - Blackout 2 – Le verità nascoste: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

2 – Le: trama, cast, quante puntate, location, attori, personaggi, streaming, serie Rai 12 – Leè la secondadella popolare fiction in onda su Rai 1 a partire dal 14 gennaio 2025 in prima serata. Per quanto tempo si può tenere nascosta la? E quante bugie siamo disposti a raccontare per tenere al sicuro il nostro segreto? Un’avvincente serie coprodotta da Rai Fiction – Èliseo entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission. Ecco tutte le informazioni.TramaPerché Umberto ha ucciso un altro ospite dell’albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire? Cosa non doveva essere rivelato? La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da Umberto, il padre amorevole di Lara, che continua a nascondere laagli altri.