Ilfattoquotidiano.it - Biden scherza con Cuba. La rimuoverà dai paesi sponsor del terrorismo pochi giorni prima che Trump ce la rimetta

L’amministrazioneannuncerà a breve, forse martedì prossimo, la revoca della designazione dicome statodel. Lo riporta l’Associated Press che cita funzionari statunitensi a conoscenza della questione. Potrebbe comunque trattarsi di una mossa poco più che simbolica visto che il 20 gennaio si insedierà alla Casa Bianca Donald, fautore del provvedimento, nel gennaio del 2021, poi mantenuto in vigore daper i suoi quattro anni di presidenza. Il nuovo segretario di Stato Marco Rubio, la cui famiglia fuggì danegli anni ’50della rivoluzione comunista che portò Fidel Castro al potere, è da tempo un sostenitore delle sanzioni contro l’isola. L’inclusione nella lista era stata motivata con il sostegno dial leader venezuelano Nicolas Maduro e per il rifiuto di estradare i ribelli colombiani in Colombia.