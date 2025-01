Thesocialpost.it - Biden a Trump: “Lascio un’America più forte di quella che avevo preso 4 anni fa”

A settimana dal termine del suo mandato, il Presidente degli Stati Uniti Joeha ricevuto una standing ovation dal dipartimento di Stato, tracciando un bilancio del suo operato in politica estera. Durante il suo discorso,ha affermato con convinzione: “piùdiche ho trovato quattrofa”. Ha evidenziato il rafforzamento diplomatico del Paese, il consolidamento della Nato e il ruolo di protagonista globale degli Stati Uniti. Rivolgendosi al suo successore, Donald, ha dichiarato: “con più potere diplomatico, economico e tecnologico, e senza essere impegnata in una guerra”. Sul fronte cinese, ha sottolineato: “La Cina non ci ha superato oggi, come molti prevedevano, e non lo farà mai”.dritto al punto: “Nato più unita che mai”ha toccato i progressi in Medio Oriente, confermando un imminente accordo di pace tra Israele e Hamas.