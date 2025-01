Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro, un pezzo di lamiera si stacca dal soffitto delle medie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alle scuoledi, in via Colombarone, nella mattinata di ieri, quando i ragazzi erano già nelle aule a svolgere lezione, si èto daldell’atrio principale un laminato in metallo, di circa un metro e mezzo di lunghezza, che è così precipitato al suolo. Fortuna ha voluto che non ci fosse nessuno sotto. Verificato che si trattasse di un elemento non portante della struttura, la dirigente scolastica ha emanato subito una circolare e predisposto la chiusura e l’interdizione dell’atrio. Si è ritenuto di non dover evacuare l’edificio che ospita anche gli alunni della scuola elementare ‘Francesco Rossi’ interessata da un paio di anni da lavori edili. Nella stessa circolare sono stati predisposti i percorsi di uscita e ingresso per tutte le classi, andando ad evitare il passaggio dall’atrio.