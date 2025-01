Ilgiorno.it - BergamoAntiquaria, in Fiera l’Italian Fine Art

Bergamo, 14 febbraio – La città di Bergamo ha dato il via al 2025 del panorama fieristico d’arte in Italia con la doppia rassegna BAF - Bergamo Arte, dedicata all’arte moderna e contemporanea già conclusa nel week del 10-12 gennaio con 84 gallerie, e IFA - ItalianArt, che si concentra sull’arte antica e l’alto antiquariato, che prosegue fino al 19 gennaio nei padiglioni delladi Bergamo, estesi su 16.000 metri quadrati. ItalianArt: un viaggio nell’arte antica e nell’alto antiquariato IFA accoglie 97 espositori che portano in scena opere di straordinario valore storico e artistico, coprendo un arco temporale che va dal Quattrocento all’Ottocento. Gli spazi della, connessi strategicamente alle principali infrastrutture di mobilità, si confermano una piattaforma ideale per galleristi, collezionisti e appassionati, offrendo un contesto che favorisce un contatto diretto con le opere e gli esperti del settore.