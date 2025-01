Ilfattoquotidiano.it - “Belve di Francesca Fagnani è disperazione allo stato puro. E gli adolescenti lo vedono che noi siamo spietati”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il suo spettacolo teatrale tratto dal suo ultimo saggio “Mordere il cielo. Dove sono finite le nostre emozioni” fa il tutto esaurito e lui si racconta al Corriere della Sera. Paolo Crepet spiega questo successo perché “forse qualcuno ha scoperto che non dicevo delle cazzate. Un illustre giornalista mi chiamava ‘il Taricone della psicanalisi’. Ma le cose sono cambiate, è cambiata la gente. I miei libri hanno un loro successo, così come le serate”.Dall’essersi “giocato la carriera accademica” (“per fortuna, se no avrei fatto il professore universitario e adesso sarei calvo e peserei 150 chili. Quella strada l’ho provata ma me la sono giocata perché c’è invidia: fin da giovane ero noto e questo non te lo perdona nessuno.”), alle sue opinioni spesso molto nette e controcorrente: “All’inizio della mia carriera sonotroppo drastico e forse non ho capito che c’è un’età per tutto.