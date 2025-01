Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Mens Sana, stangata del giudice Fip. Il club biancoverde presenta ricorso

Neanche il tempo di esultare per il bellissimo quanto netto successo in casa della capolistaball Lucca che per laieri è arrivata una mazzata gigantesca dalsportivo. I più nefasti presentimenti dopo quello che era successo nel finale del match del PalaTagliate si sono infatti concretizzati con le determinazioni delsportivo che ha squalificato per tre giornate il centro Gianluca Prosek (foto), per due turni il play Andre Belli e inibito fino al 26 gennaio Duccio Petreni, assistente di coach Paolo Betti. Inoltre la Note di Siena è stata multata di 150 euro per "offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri". Una mazzata enorme come detto in vista del derby di sabato sera alle 20,30 contro la Stosa Virtus, importantissimo per la classifica e la lotta per il sesto posto al termine della prima fase.