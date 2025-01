Sport.quotidiano.net - Basket - "Dr1" maschile Skywalkers s’impone. Merciadri: "Bella reazione, successo importante"

57 CMB Carrara 55: Cattani 17, Crippa 4, Manfredini 8, Rinaldi 4, R. Sodini 6, D. Sodini 2, Gianni 2, Bianchini, Allegrini 2, Lombardi 8, Petri 3. All.:. CMB CARRARA: Campi 20, Teali 11, Suriano Simoncini 11, Orsini 4, Toppetti 4, De Angeli 3, Sessa 2, Argiolas, Tonelli, Mancini, Cucurnia, Antoniotti. All.: Bertieri. Arbitri: Volpi di Cecina e Cancelli di Livorno. Note: parziali 16-13, 25-27, 37-42. LUCCA - Inizia con unil 2025 di, al termine di un match molto tirato. Nel primo quarto i ragazzi dipartono bene, riuscendo a difendere in maniera solida e concedendo agli avversari molto poco. Nel secondo quarto, però, Carrara riesce a portarsi avanti e a chiudere in vantaggio per 25-27. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, sono gli ospiti che continuano a mettere a segno canestri importanti ed anche il terzo tempo vede i padroni di casa chiudere sotto.