Tg24.sky.it - Bari, 63enne ucciso in casa a coltellate lo scorso 7 gennaio: fermato presunto autore

Un 42enne, pregiudicato, è statodagli inquirenti per l'omicidio di Francesco Dogna, iltrovato morto la mattina dell'8nella sua abitazione a, nel quartiere Santo Spirito. Le indaginiI carabinieri della Compagnia diSan Paolo hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese nei confronti di R.A., 42enne con precedenti per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia. Al termine di indagini condotte dai militari dell’Arma, coordinate dal pubblico ministero della Procura della Repubblica, Carla Spagnuolo, svolte anche mediante attività tecniche e la visione di numerose telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza sul conto dell’uomo in ordine all’omicidio, motivo per il quale è statoimpedendogli di poter fuggire dal territorio nazionale.