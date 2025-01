Anteprima24.it - ‘Azzurri in Vetta’, anche il Sannio presente alla kermesse nazionale di Forza Italia

Tempo di lettura: 2 minutiE’ andata in scena nel weekend scorso “Azzurri in vetta” laditenutasi a Rivisondoli e Roccaraso, che ha portato tutti i big del partito azzurro in Abruzzo. Una due giorni segnata, purtroppo,dal tragico episodio che ha visto coinvolto il giovane azzurro Luca Palmegiani. Ad aprire i lavori, poi interrotti per celebrare l’addio a Luca, era stato il segretariodel partito azzurro Antonio Tajani ha affermato: “Un incontro voluto per dare un segnale a questa regione dove il nostro movimento è stato protagonista alle ultime consultazioni regionali con una crescita dei consensi. Noi vogliamo che in tuttaaccada quello che è successo in Abruzzo. Ripartiamo per riaprire il dibattito politico proprio con questa due giorni che svolgiamo in montagna per dare attenzionealle aree interne del nostro Paese.