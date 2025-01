Quotidiano.net - Auschwitz, la voce agli scampati: "I politici non terranno discorsi"

Leggi su Quotidiano.net

La memoria è un campo di batta e ogni anno che passa le cerimonie del 27 gennaio adsono sempre più difficili. Perciò colpisce, ma in fondo non sorprende, l’inedita scelta compiuta dal direttore del Memoriale e museo diBirkenau, Piotr Cywi?ski: "Quest’anno – ha detto in un’intervista al quotidiano The Guardian – non ci saranno". Nell’ottantesimo anniversario della liberazione del campo, dunque, ministri, capi di stato e monarchi per la prima volta non potranno prendere la parola, che sarà lasciata ai pochi sopravvissuti rimasti. Cywi?ski ha spiegato la scelta con la volontà di concentrarsi "sugli ultimi sopravvissuti che sono tra noi e sulla loro storia, il loro dolore, il loro trauma e il loro modo di presentarci i difficili obblighi morali del nostro tempo".