Aumento del 14% sulle bollette di energia e gas nel 2025 stima Facile it

Circa 350 euro in piùdielettrica e gas; è questo l'che una famiglia tipo con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero dovrà affrontare nel corso del. Laarriva da.it, che analizzando le previsioni sull'andamento del prezzo delle materie prime, ha calcolato come la bollettapotrebbe arrivare a superare i 2.930 euro, vale a dire quasi il 14% in più (13,6%) rispetto a quella, già salata, del 2024 (2.583 euro). L'analisi è stata realizzata su una famiglia tipo con consumi pari a 2.700 kWh annui per l'elettrica e 1.400 smc annui per il gas prendendo in considerazione l'andamento degli indici PSV e PUN da gennaio a dicembre 2024 e le previsioni elaborate dall'European Energy Exchange (EEX) da gennaio a dicembre, a parità di consumi e altre condizioni economiche che gravano in bolletta.