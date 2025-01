Pronosticipremium.com - Atalanta-Juventus Streaming gratis: recupero di Serie A in Diretta live

– Giornata diper alcune squadre che non hanno potuto giocare il 19º turno a tempo debito per via della Supercoppa Italiana. Dopo Como e Milan sarannoa dare spettacolo a partire dalle ore 20:45 del 14 gennaio. Il Gewiss Stadium sarà dunque l’anfiteatro della lotta tra due squadre che seppur in un periodo opaco sono pronte a regalare emozioni e speranze ai propri tifosi.L’è una delle contendenti al titolo, ma dopo due pareggi consecutivi inA deve tornare a vincere per stare al passo di Napoli e Inter. La squadra di Gasperini dovrà essere tanto prolifica sotto porta quanto attenta in fase difensiva. I precedenti non vanno di certo a favore della Dea che non ha vinto nessuno degli ultimi 6 scontri diretti con i bianconeri.