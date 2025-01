Pronosticipremium.com - Atalanta-Juventus 1-1, Retegui risponde a Kalulu: Thiago Motta e Gasperini non si smuovono

Leggi su Pronosticipremium.com

Il secondo recupero della 19ª giornata di Serie A si è concluso con un pareggio per 1-1.si sono affrontate al Gewiss Stadium, in una sfida concitata con diversi tentativi da una parte e dall’altra del campo. Con questo pareggio la Dea si è portata al secondo posto in classifica, a pari punti con l’Inter che invece affronterà il Bologna alle ore 20:45 del 15 gennaio. Il punto conquistato invece dalla squadra dinon cambia le dinamiche in quella zona della classifica.Il match è iniziata a tinte nerazzurre: infatti i primi tiri in porta sono arrivati proprio da parte degli uomini con, con Ademola Lookman che ha impegnato più volte Di Gregorio nel corso del primo tempo del match. A mettere in difficoltà Carnesecchi, invece, ci hanno pensato prima Yildiz e poi Nico Gonzalez.