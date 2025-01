Lapresse.it - Ascolti Tv, De Martino cancella record Amadeus: 6.6 mln con Affari Tuoi

Stefano Denuova star dell’access prime time neglitv di Rai1. E non solo. Il conduttore ha praticamente battuto tutti ididi ‘’. L’ex conduttore Rai vanta come performance migliore dei suoiun 30.8% di share e 6.5 milioni di media spettatori. Decontinua a crescere negli: domenica scorsaha registrato una media di 6.382.000 spettatori ma con il sorpassodi share (30.95%). Ieri sera c’è stato il sorpasso anche come presenze davanti alla tv: 6.614.000 spettatori (share 30.2%) è stata la media registrata.