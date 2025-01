Lanazione.it - Arcola Mattarella ringrazia per il ’Vocabolario’ donato da Pietro Catzola

Una gradita sorpresa a Palazzo civico didove è arrivato un biglietto dimento inviato da un mittente molto speciale. Il presidente della Repubblica Sergiodopo aver ricevuto una copia del Vocabolariono, ha inviato i suoimenti a palazzo civico con un biglietto scritto di suo pugno. "Tramiteho ricevuto il vostro pensiero e la ringrazio con tanta cordialità" è quanto scritto dal presidente della Repubblica. Il libro infatti era stato dato a, famoso cuoco dei presidenti, quando era intervenuto come guest star alla manifestazione agricola che si è svolta adin via Porcareda, parlando dei suoi successi gastronomici alle tavole dei nomi più importanti della storia. In quell’occasione gli fu dato il vocabolario perché lo recapitasse al presidente