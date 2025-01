Quotidiano.net - Ammazzò il papà violento. Ha difeso la madre, giovane assolto: "Ora andrò avanti con la mia vita"

Cerca una conferma negli occhi degli avvocati, stringe la mano della fidanzata Sara e finalmente respira. È statoin appello nel secondo processo in cui era accusato di avere ucciso il padre con 34 coltellate. Per strada Alex Pompa ha perso il cognome (ora si chiama Cotoia come la mamma), in tanti hanno perso il filo della storia. Il ventiduenne era statoin primo grado: legittima difesa. In appello, nel 2023, fu condannato a sei anni, due mesi e venti giorni per omicidio volontario con una sentenza che però è stata annullata con rinvio dalla Cassazione. Di qui il nuovo processo. Adesso i giudici – su indicazione della Suprema Corte – hanno rivalutato il contesto in cui si è svolta la vicenda, il clima che si viveva in famiglia e lo stato di disagio psichico del ragazzo, che ha sempre detto di avere agito per difendere laMaria, maltrattata dal marito.