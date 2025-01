Movieplayer.it - Amici 24, Ilan lascia il talent: la decisione senza precedenti di Anna Pettinelli

La notizia sul cantante di24 arriva direttamente dal daytime del 14 gennaio., a sorpresa, decide fin da ora di non portareal serale. C'è un vero e proprio colpo di scena nella scuola di24. Come è emerso dal daytime del 14 gennaio,ha compiuto una scelta improvvisa nei riguardi di un suo allievo.il. Il figlio di Gabriele Muccino, che prima è stato nella squadra di Rudy Zerbi, non arriverà al serale. La coach, infatti, decide di mollare la presa sul suo allievo. Nessuna seconda possibilità perad24 Tutto è cominciato dal momento in cuiha deciso di convocare privatamente il cantate e parlare con lui. Non era in programma questo .