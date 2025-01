Alto Knights | trailer del nuovo film con Robert De Niro

Leggi su Cinefilos.it

delconDeLa Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primodiche vede protagonista il premio OscarDein un doppio ruolo, diretto dal regista premio Oscar Barry Levinson. Ilsegue due dei più noti boss della criminalità organizzata di New York, Frank Costello e Vito Genovese (entrambi interpretati da De), mentre si contendono il controllo delle strade della città. Una volta migliori amici, piccole gelosie e una serie di tradimenti li mettono in una rotta di collisione mortale che rimodellerà la mafia (e l’America) per sempre. Si tratta dunque di un ritorno al genere gangster per De, dopo i successi di “The Irishman” e “Killers of the Flower Moon“, entrambi diretti dall’amico Martin Scorsese.