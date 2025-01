Game-experience.it - Aloft, provato in anteprima: volare a bassa quota

Non siamo sicuri da quale sogno eccentrico sia nato il concept dietro, ma una cosa è sicura: per quanto bizzarro, ha fatto centro. Perché il titolo ci fa, letteralmente. L’idea è originale e interessante, le meccaniche sono complesse ma intuitive, e libertà di movimento è totale e liberatoria. Forse quasi troppo bello per essere vero.Il titolo di casa Astrolabe Interactive Inc. è un survival ambientato tra isole fluttuanti in un cielo infinito, in cui i giocatori devono intuire da soli cosa fare per avventurarsi ed esplorare, raccogliere risorse, imparare meccaniche e raggiungere un obbiettivo finale di Endgame. Insomma, una meccanica survival classica, non distante da prodotti come i ben più famosi Minecraft e Rust anche un titolo che possiamo affiancare con più precisione è Raft.