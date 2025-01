Donnapop.it - Albano ha deciso di passare alle maniere forti, l’avvocato annuncia azioni legali: ecco cosa sta succedendo

non è davvero malato come alcune fake news hanno cercato di suggerire negli ultimi giorni: il cantante sta bene, ma stavolta hadi, sguinzagliando il suo avvocato.succede? Nelle scorse si è appreso della presunta malattia di; secondo il portale Dillinger News, infatti, il cantante di San Marco Cellino avrebbe necessitato presto di un trapianto di fegato. Ma a quanto pare, per fortuna, non è così. A smentire la notizia ci hanno pensato Loredana Lecciso e Roberto Alessi.La prima, raggiunta da Il Giornale, ha assicurato chestia in gran forma e che non abbia bisogno di alcun intervento salvavita. Ancora, poi, il Direttore di Novella 2000, tramite un breve video pubblicato su Instagram, ha fatto sapere che quelle sulla malattia del cantante siano solamente dicerie.