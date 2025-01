Ilfattoquotidiano.it - Al Bano smentisce il trapianto di fegato e i problemi di salute: “Grave diffamazione a mezzo stampa che ha fatto saltare lavori fissati. Chiederemo risarcimenti”

Un fulmine a ciel sereno mentre era tranquillamente nella sua casa a Cellino San Marco. Dillinger News, la testata di Fabrizio Corona, aveva pubblicato su Instagram la notizia sulle condizioni diprecarie di Alche avrebbe dovuto subire undi. “Smentisco tutto, assolutamente. Sembra che non sia Fabrizio Corona, ma altra gente. Non è lui, comunque l’avvocato ha giài suoi passi, ora se la vedranno loro”. Le testate che hanno riportato la notizia, saranno diffidate a eliminare ogni contenuto ritenuto falso e a un risarcimento di 50mila euro.E in effetti l’avvocato Cristiano Magaletti, si è“sentire” con una comunicazione tramite agenzia Ansa: “La notizia che il signor Carrisi sarebbe affetto da gravidi, paventando l’ipotesi di un’imminente operazione didel, è destituita di qualsivoglia veridicità ed autenticità, non essendo il signor Carrisi affetto da qualsivoglia patologia di tale gravità”.