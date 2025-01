Davidemaggio.it - Affari Tuoi ha messo il turbo

E’ un successo consolidato ormai da settembre, ma in questo inizio di 2025ha letteralmenteil. Spartiacque tra la riuscita dell’edizione e una certa gloria è la puntata dell’Epifania, che oltre a rendere milionari i possessori dei biglietti vincenti della Lotteria Italia sembra aver dato il via ad una sorprendente scalata del gioco dei pacchi in una solitaria corsa all’auditel.Il lungo speciale del 6 gennaio, nonostante la concorrenza della finale di Supercoppa Italiana su Canale 5, ha intrattenuto quasi 6,3 milioni di spettatori, con uno share che ha toccato il 33.2%. Ascolti, sia in valori assoluti che percentuali, che la sera della Befana su Rai 1 non si vedevano da 16 anni. Ma la vera sorpresa è ciò che accadrà nei giorni successivi.Le sette puntate in onda dopo lo speciale hanno registrato una media record pari a 6.