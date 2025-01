Unlimitednews.it - Accordo Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese

MILANO (ITALPRESS) – Un nuovoquadriennale per laitaliane. E’ quello siglato dal presidente di, Emanuele Orsini, e il consigliere delegatoe Ceo di, Carlo Messina, con il quale vengono messi a disposizione 200 miliardi da qui al 2028 per dare nuovo slancio al sistema produttivo nazionale. Ma anche cogliere le opportunità di strumenti come Transizione 5.0 e I.A., integrando così le risorse già stanziate dalla banca per la realizzazionedegli obiettivi del Pnrr. L’rafforza le azioni già attivate a sostegno dell’economia reale, a partire dagliinvestimenti in ricerca e sviluppo e dalla valorizzazione del sistemafiliere. Le novità riguardano i processi di trasformazione sostenibile in linea con il Piano Transizione 5.0; gli investimenti in nuovi modelli produttivi evoluti ad alto potenziale con particolare attenzione ad aerospazio, robotica, intelligenza artificiale e scienze della vita; l’accelerazione della transizione sostenibile, dell’economia circolare e di processi innovativi ad alto contenuto tecnologico; piano per l’abitare sostenibile, per favorire la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana.