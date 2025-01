Thesocialpost.it - Abedini libero, il gelo degli Usa: “Delusi dall’Italia”

Leggi su Thesocialpost.it

Los Angeles – Gli Stati Uniti esprimono profondaone per la decisione di revocare l’arresto di MohammadNajafabadi, un cittadino iraniano accusato di attività contro la sicurezza nazionale americana. “Siamodalla decisione di revocare l’arresto provvisorio di MohammadNajafabadi, che ha consentito il suo ritorno in Iran”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Giustizia. Washington sottolinea che le accuse controNajafabadi restano gravi: “È accusato nel distretto del Massachusetts di aver complottato per ottenere tecnologia sensibile statunitense per il programma iraniano di attacco con droni letali e di aver fornito supporto materiale alle attività terroristiche del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane. Queste attività hanno causato la morte di tre militari americani nel gennaio 2024”.