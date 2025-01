.com - A Narni (Tr) c’è ‘Fuori Scuola’, il film sul disagio giovanile

Leggi su .com

Il 17 gennaio alle ore 21 a(Tr) verrà proiettatodi Mario Spinocchio. Unche parla del, di droga e di amore adolescenziale, il racconto si dipana intorno ad una scuola superiore della periferia romana.Il Cinema Monicelli di(Tr), venerdì 17 gennaio alle ore 21 proietterà il, l’opera prima del regista Mario Spinocchio.affronta tematiche di grande attualità come la dispersione scolastica, il traffico di droga e l’amore adolescenziale. La storia è ambientata in un contesto scolastico che riflette le difficoltà e i drammi vissuti da molti giovani di periferia, in questo caso della periferia romana.A Teleambiente sono intervenuti il regista delMario Spinocchio e l’attore Salvo Saverio D’Angelo.Mario Spinocchio, con una ventennale esperienza come insegnante ha trasformato le sue puntuali osservazioni in una narrazione drammatica ma realistica.