WWE | Tyler Bate vicino al rientro

Sono passati ormai quasi sei mesi dall’ultima volta che abbiamo vistosu un ring in WWE: era il 2 luglio, e in NXT lui e Pete Dunne hanno sconfitto Tank Ledger e Hank Walker, ma nell’incontrosi è infortunato, strappandosi un pettorale e lesionando un tendine. Operatosi la settimana seguente, il Big Strong Boi ha pazientemente proseguito con la riabilitazione per tutti questi mesi. Ma quando lo rivedremo sul ring?Presto ilSecondo quanto riporta PW Insider, ormai dovremmo esserci, e ildidovrebbe essere imminente: l’ex campione NXT UK dovrebbe riprendere il suo posto nel roster di RAW, verosimilmente accanto al compagno di tag team Pete Dunne. Di certo sarà per lui un’occasione per dimostrare definitivamente il suo potenziale nel main roster, dopo aver costruito una reputazione in NXT e NXT UK come uno dei migliori sul ring – cosa che stava già facendo vedere nella prima parte della sua avventura a Smackdown, grazie alla quale ha anche avuto l’opportunità di debuttare a WrestleMania.