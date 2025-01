Esports247.it - Wi-Fi, tre motivi per spegnerlo di notte (c’entra anche il sonno)

Scopri i vantaggi di spegnere il Wi-Fi di: risparmia energia, prolunga la batteria e migliora il.Uno spreco di energia inutile, ma non solo. Per quale ragione teniamo acceso il Wi-Fi 24 ore su 24,quando dormiamo? Non scrolliamo in maniera forsennata sullo schermo dello smartphone (cosa che dovremmo evitare di fare in assoluto), non fruiamo di contenuti più o meno validi (bingwatchando o meno), non videogiochiamo – dormiamo e basta. Perché allora teniamo acceso il router?Scopriamo assieme perché spegnere il Wi-Fi prima di andare a dormire è un’abitudine spesso trascurata ma che dovrebbe entrare nella vostra quotidianità, come disconnettere gli elettrodomestici inutilizzati o togliere la corrente quando si parte per un viaggio. Nonostante sembri un gesto insignificante, in realtà comporta diversi benefici, sia per il tuo dispositivo che per il tuo benessere.