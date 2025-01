Sport.quotidiano.net - Volley Serie B, C e D. Ai Vigili non basta super Magnani. Arbor, Cvr e Ama: festival del 3-0

Bilancio positivo per laB di, grazie soprattutto alla B2 dove le tre reggiane colgono tutti i 9 punti in palio.B. L’Ama San Martino vince a fatica sulla Toscanagarden Arno 3 a 2 (25-17 16-25 23-25 25-19 15-12) con 26 punti di Ghelfi, mentre idel Fuoco riescono a strappare un punto in trasferta. Vince infatti Spezzano 3 a 2 (21-25 25-20 23-25 25-20 15-11); per i, 28 punti di. L’Ama è quinta.B1. Niente da fare per la Tirabassi & Vezzali nel derby giocato a Modena. S’impone la formazione canarina 3 a 1 (25-21 23-25 25-18 25-22). Giusto Spirito Rubierese-Canniccia 1-3 (23-25 25-23 23-25 22-25).B2. Bella prova delle tre reggiane:Interclays-Team 80 Pesaro 3-0 (21, 18, 22), Fos Cvr-Potenza Picena 3-0 (17, 21, 14): discreto il primo set, poi il Cvr va sotto 15-20 prima di infilare un 18 a 1 che gli permette di vincere il secondo set e di ipotecare il terzo.