Vittoria in terra ligure per il Galli

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Priva di Conde e Mioni, Polisportivasfrutta al meglio una Cestistica Spezzina decimata e conquista una preziosa. Non bellissima, ma decisamente concreta dopo 30? in cui le padrone di casa hanno retto l’urto della capolista è l’ultima frazione a risultare decisiva. Son 3 le giocatrici in doppia cifra, con De Cassan top scorer con 16 punti realizzati. La Spezia: Moretti, Guerrieri, Missanelli, Mbaye, Diakhoumpa Pol.: Degiovanni, Rossini, De Cassan, Faustini, Cruz. CRONACA – Missanelli da una parte e Degiovanni dall’altra aprono la contesa tra le due squadre. Moretti e Mbaye timbrano i primi punti personali, ma il primo parziale è delle ospiti con De Cassan e Cruz a firmare il 6-13. Missanelli colpisce dall’arco, Cruz la imita ma è Moretti la protagonista in chiusura di quarto a firmare la parità a quota 16.