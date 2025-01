Puntomagazine.it - Violenza di Genere: in 24 ore tre arresti in provincia di Napoli

di: gli interventi a Castello di Cisterna, Sant’Antimo e Torre del GrecoNelle ultime 24 ore, indi, i carabinieri hanno arrestato 3 persone perdi. Andiamo in ordine cronologico.Sono le prime luci dell’alba di domenica e siamo a Castello di Cisterna. I Carabinieri della locale stazione insieme ai militari della stazione di Marigliano, allertati dal 112, intervengono in un appartamento. I carabinieri trovano una casa a soqquadro con all’interno marito e moglie. Lui ha 45 anni mentre lei è 40enne. La donna è visibilmente provata, poco prima è stata picchiata e sul corpo ha ancora i segni delle violenze. I militari ricostruiscono la vicenda. Lui, verosimilmente per motivi di gelosia, ha aggredito la propria moglie prendendola a calci e pugni.