Vietato rispondere al telefonino anche se il semaforo è rosso | multa fino a mille euro

Il nuovo Codice della strada è entrato in vigore il 14 dicembre 2024 e introdottonorme più severe per l’uso del cellulare durante la guida, tanto che ogni distrazione,per azioni che visto l’uso delconsideriamo innocue (per esempio rifiutare una chiamata o consultare una mappa su Google Maps) rischia ormai di comportare multe salate. L’obiettivo del provvedimento è quello di garantire la massima sicurezza stradale e ridurre il volume di incidenti dovuti alla disattenzione degli automobilisti.Cosìabitudini comea un messaggio o fare una chiamata mentre si è fermi alpossono costare molto caro. Le regole introdotte di recente, infatti, estendono il divieto di utilizzare il cellulare alla guidadurante l’arresto momentaneo al