Puntomagazine.it - Viaggi nel Tempo: Il paradosso del nonno risolto grazie a nuove teorie fisiche

Lorenzo Gavassino propone una soluzione aldelcombinando relatività generale, meccanica quantistica e termodinamica, aprendopossibilità per inel, ma la loro realtà resta ancora da verificare.La possibilità deinel, fino ad oggi confinata nel regno della fantascienza, potrebbe essere più realistica di quanto si pensasse, almeno in teoria. Lorenzo Gavassino, giovane fisico italiano della Vanderbilt University negli Stati Uniti, ha trovato una soluzione innovativa a uno dei paradossi più celebri legati airali: il cosiddetto “del”. Questosostiene che se una personaasse nel passato e uccidesse il proprio antenato, impedirebbe la propria nascita, creando una contraddizionerale.La ricerca di Gavassino, che ha trovato una risposta alcombinando la relatività generale con la meccanica quantistica e la termodinamica, è stata recentemente pubblicata sulla rivista Classical and Quantum Gravity.