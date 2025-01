Verstappen lascia la F1 | Horner svela la data

Leggi su Sportface.it

Il Team Principal della Red Bull esce allo scoperto sul ritiro dalla Formula 1 del pilota olandese quattro volte di fila campione del mondoCon l’ingaggio di Hamilton e la SF25, che verràta il prossimo 19 febbraio, la Ferrari spera di interrompere il dominio die della Red Bull. La ‘missione’ non è impossibile, ma certamente molto complicata vista la forza della scuderia austriaca con sede nel Regno Unito. E la classe del pilota olandese, 4 volte Campione del Mondo negli ultimi. Quattro anni.Ventisette anni compiuti lo scorso 30 settembre,è nel pieno della sua carriera e con ancora dei margini di miglioramento. Come molti altri piloti, però, ha un carattere particolare nonché tanti interessi e passioni che potrebbero allontanarlo presto dalla Formula 1.In passato è stato lo stesso classe ’97 a dichiarare di non voler correre fino a tarda età, come lo stesso Hamilton oppure Alonso.