Vermiglio vince il premio per la miglior sceneggiatura a Palm Springs

Importante riconoscimento per Maura Delpero e il suo. Vincitore del Leone d'Argento a Venezia, il lungometraggio con Martina Scrinzi e Giuseppe De Domenico ha ottenuto ilper laal Festival di, che celebra ogni anno negli Stati Uniti il cinema internazionale.film è il brasiliano Ainda estou aqui (I'm still here) del regista Walter Selles. La rassegna, organizzata dall'associazione internazionale dei critici Fipresci, era aperta a 35 degli 85 progetti ammissibili nella categoria per ilfilm internazionale agli Oscar 2025. Per le nomination bisognerà attendere il 19 gennaio dopo il rinvio di due giorni a causa degli incendi che stanno devastando Los Angeles. Non solo: gli altri premi del festival diIn concorso per unc'erano tutti i 15 titoli presenti nella shortlist degli Oscar 2025.