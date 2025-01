Lanazione.it - Vento forte, allerta in Liguria: “burrasca forte” sul Levante

La Spezia, 13 gennaio 2025 – Un avviso meteo perinè stato diramato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) dal pomeriggio di lunedì fino alla giornata di martedì, previste raffiche nelda Portofino (Genova) a Sarzana (La Spezia) e nel Ponente da Ventimiglia (Imperia) a Noli (Savona) fino a 80-90 km/h sulla costa, oltre 120-140 km/h sui crinali più esposti. Mare molto mosso nel Ponente ligure, fino ad agitato al largo. Disagio fisiologico per freddo su in tutta la, anche moderato nell'entroterra specie nelle ore serali e notturne e nelle zone più ventilate. Le raffiche dipiù intense inizieranno nella serata di lunedì. A seguito dell'avviso per venti dida nord oggi e domani nel Comune di Genova entrano in vigore le ordinanze del sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità: divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 gennaio, chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali e chiusura al pubblico nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 gennaio di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.